Bocci: “Fiorentina non deve arrendersi in campionato. Ottavo posto può dare l’Europa, non va rimpianto”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il pareggio di ieri contro la Cremonese che ha portato la Fiorentina a conquistare la finale di Coppa Italia. Queste le sue parole.

“La partita di ieri? L’importante era conquistare la finale ed è stato fatto. Secondo me la Fiorentina non ha fatto una buona partita ma è stata una Fiorentina più vicina a quelle viste con Lech e Monza. Non era una squadra scarica fisicamente e questo è buono. Ha fatto la partita ma la Cremonese non ha fatto niente per vincere: una partita positiva ma io guardo di partita in partita e penso già alla Sampdoria perchè c’è sempre l’ottavo posto che non si sa cosa possa succedere alla fine. La Fiorentina è a 2 punti e non deve arrendersi: l’ottavo posto oggi non ti dà niente ma può darti più avanti uno ‘strapuntino’ in Europa. Non bisogna avere rimpianti. Sicuramente conta di più la finale dopo 9 anni ma alla fine la Fiorentina deve cercare in qualche modo di rimanere in Europa. Ieri la Fiorentina ha giocato da squadra, non mi è piaciuta però sul piano del gioco. Non ha mai subito ma contro una Cremonese che non ci ha mai nemmeno provato.”

