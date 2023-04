Bocci: “Preoccupato per stasera: forse Fiorentina non ha ancora maturità per certe partite”

Il noto giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del match di stasera tra Fiorentina e Cremonese. Queste le sue dichiarazioni:

“Cremonese? Sono molto preoccupato per stasera perchè pensavo che il Braga avesse insegnato qualcosa ma non è stato così come abbiamo visto con Lech e Monza. Per certe partite c’è bisogno di una maturità che forse in questo momento la Fiorentina non ha. Non posso pensare che sia un problema di condizione fisica perchè le rotazioni di Italiano sono state mirate e non vorrei che sia una stanchezza psicologica. La sconfitta di Monza è grave perchè fino a quando avevi l’occasione in campionato mi ha dato fastidio vedere la Fiorentina staccare la spina così. Prendere tre gol in campionato da rinvio del portiere…

Giocherà Amrabat nonostante sia diffidato? Per me non gioca Amrabat dall’inizio se c’è Mandragora perchè anche lui avrebbe bisogno di riposo. Se recupera Mandragora, Italiano potrebbe rinunciare ad Amrabat dato che è un giocatore fisico e potrebbe essere facilmente ammonito.”

