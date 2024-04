Bocci duro: “Sottil non può giocare in Serie A, ad oggi non è pronto. Contro il Genoa sempre a terra”

Il giornalista, Alessandro Bocci, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato sugli esterni che ha a disposizione Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole:

“Sottil per me non può giocare in Serie A. Oggi non è pronto, ma poi nella partita di ieri era sempre a terra. L’anno scorso aveva la giustificazione dell’infortunio. Ikonè, invece, può anche stare nella batteria dei 5 esterni perchè ha più qualità ed è sempre un ‘vorrei ma non posso’. Il problema è che in questo momento Ikonè è la seconda scelta nella Fiorentina.”

