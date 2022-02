Bocci: “La classifica non è la priorità della Fiorentina, altrimenti non avrebbe venduto Vlahovic”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della situazioni in casa Fiorentina dopo la partita contro la Lazio e la cessione di Vlahovic:

“La partita contro la Lazio tradizionalmente complicata, mi viene da pensare l’avremmo persa anche con Vlahovic, anche Italiano ci ha messo del suo, può capitare. Abbiamo preso tre gol che fatico a vedere in serie A gol subiti cosi, Nastasic ha fatto errore da ragazzino. Alla fine del primo tempo me ne sono accordo io da casa che ci avrebbero infilati, non capisco come non se ne può essere accorto Italiano.

Il suo limite è che la sua Fiorentina ha un solo modo di giocare, questo è limite perchè se le cose non vanno devi cambiare modo di giocare. Sarri l’ha vinta alla Trapattoni, aspettando e ripartendo, giocando negli spazi e nella profondità. Il mercato ci ha condizionato, poichè non si è potuto lavorare con tutta la squadra al completo.

Poi c’è il secondo aspetto, non ho mai visto ad una squadra che ha un progetto togliere a gennaio il proprio miglior giocatore, hai mandato il messaggio che della classifica non ti interessa, Vlahovic non lo puoi vendere a metà campionato, evidentemente lottare per l’Europa non è il primo obiettivo di questa società, una cosa del genere lo fanno solo quelle squadre che non hanno un progetto ambizioso, non può farlo la Fiorentina. E questo non lo pensa solo il tifoso o il giornalista ma è un messaggio che arriva anche alla squadra e all’allenatore” conclude Bocci.

