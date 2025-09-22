Bocci: “La Fiorentina non esiste, non abbiamo nessuna identità di gioco e facciamo fatica a fare un passaggio”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per commentare la situazione in casa viola: “Non ero ottimista per la gara di ieri perché la sconfitta con il Napoli mi aveva lasciato cattive sensazioni per come abbiamo perso. Bisogna ripartire da zero perché la Fiorentina non esiste e non ha gioco, non parliamo più di Champions e rimettiamoci a fare le cose semplici. Pensiamo a ricostruire un’identità che non abbiamo perché pure ieri un’ora di gioco è stata pessima, non abbiamo tirato in porta oltre al gol.”

Prosegue: “Abbiamo messo in campo un modulo per giocare sulle fasce senza avere gli esterni e non capisco. Oltre a questo mi sembra che abbiamo una condizione fisica carente perché abbiamo perso ogni contrasto e pure gli attaccanti erano isolati. La Fiorentina si è consegnata e non ha approfittato del pessimo approccio del Como al quale dovevi segnare di più da subito. Mi auguro Pioli riesca a trovare la soluzione perché per me è bravo e non lo discuto.”

Sulla Fiorentina: “Ci sono troppi errori perché Pongracic fa una cosa che non ha senso poi il centrocampo ha retto solo mezz’ora poi si è sfaldato e ti hanno imbucato. Non ho visto grande personalità e sono preoccupato perché quella zona di campo è davvero un deserto. Piccoli e Dzeko sono in ritardo di condizione, ora non possiamo tenere le due punte.”