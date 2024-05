Bocci consiglia: “Dopo la finale chiuderei Italiano in una stanza per chiedergli se sia sicuro di andare a Bologna”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sul momento in casa Fiorentina, soffermandosi anche sul tema addio di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“L’importanza di aver chiuso il discorso campionato ieri? Vuol dire tantissimo per andare anche con un animo leggermente più lieve ad Atene. I 3 anni di Italiano si chiudono quindi positivamente ed ora speriamo che la Fiorentina riesca a portare a casa una coppa. Poi verranno fatti dei ragionamenti perchè per fare il salto di qualità servono proprio dei giocatori di qualità, ed Italiano più del dovuto con questa squadra.

Il post Italiano? Palladino mi sembra una buona scelta ma quanto sia buona lo si vedrebbe qui perchè ha lavorato Monza che è un altro ambiente rispetto a Firenze. E’ un allenatore ambizioso, che si sa adattare, è seguito anche da altre società ambiziose e per la Fiorentina non c’è molto altro in giro. Io prenderei Sarri ma non rientra nei progetti della Fiorentina mi pare di capire. Io mercoledì in albergo, qualunque sia l’esito, la sera chiuderei in una stanza Italiano e gli chiederei: ‘ma sei proprio sicuro di voler andare al Bologna?’.”

