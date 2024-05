Burdisso: “Mi chiamarono Barone e Pradè per venire alla Fiorentina. Volevamo riportarla ai suoi livelli”

Nella lunga intervista di addio, rilasciata ai canali ufficiali del club, Nicolas Burdisso ha raccontato il suo arrivo alla Fiorentina ed il perchè della scelta. Queste le sue dichiarazioni:

“Con la Fiorentina ci siamo scelti a vicenda, ad aprile 2021 la società era in cerca di una figura tecnica, la chiamata è stata di Barone con Pradè, per me è stata una grande opportunità perchè volevamo riportare la squadra ai suoi livelli e io volevo tornare in Europa dopo l’esperienza in Sudamerica.”

L’OPERAZIONE NICO GONZALEZ RACCONTATA DA BURDISSO