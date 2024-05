Burdisso racconta l’acquisto di Nico: “Voleva andare altrove ma gli ho detto che era perfetto per noi”

Nicolas Burdisso ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club Viola dove ha annunciato il suo addio alla Fiorentina soffermandosi su quella che è stata la sua esperienza di 3 anni a Firenze. Tra i tanti temi toccati anche una delle sue prime operazioni di mercato in entrata per portare alla Fiorentina proprio Nico Gonzalez, ed ecco le sue parole a riguardo:

“L’operazione che mi ricordo di più è quella di convincimento di Nico Gonzalez, ero appena entrato, gli ho detto che noi eravamo il progetto tecnico perfetto per lui, lui era indirizzato ad altre società, ma lui poteva diventare il nostro punto di riferimento, il nostro numero dieci. Ma ci sono anche i percorsi di Comuzzo, Martinelli, Ranieri, Kayode che ormai sono stabilmente in prima squadra. Con Ranieri è stato importante il prestito a Salerno e quella decisione presa. Abbiamo sempre lavorato tutti in sintonia, questa è stata la cosa bella.”

L’INTERVISTA COMPLETA DI NICOLAS BURDISSO. IL DT VIOLA DICE ADDIO A FIRENZE