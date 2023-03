Bocci: “Franchi considerato monumento ma nessuno mette un centesimo. Senza restyling cade a pezzi”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina ma si è soffermato anche sul delicato tema Franchi che sta facendo discutere nelle ultime settimane. Ecco le sue dichiarazioni:

“Tema stadio? Non si può costringere tifosi per due anni ad andare a Reggio Emilia o Modena. Mi domando ma non si può cercare di ridurre ad un anno o un anno e mezzo? Mi viene da ridere perchè il Franchi è considerato un monumento e nessuno ci mette un centesimo: se non fosse ristrutturato cadrebbe a pezzi. Mi sembra incredibile che una questione già risolta venga rimessa in discussione dopo un anno.”

LE PAROLE DEL SINDACO NARDELLA SUL TEMA STADIO