Bocci: “Questo mese farà capire la dimensione della Fiorentina. Basilea? Servirà anima e cuore”

Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Obiettivi sui tre fronti? Arrivare ottavi ha un senso adesso. Guardando il calendario ci sono 5 partite per 3 obiettivi se vogliamo includere anche il campionato. Tutte e 5 hanno un significato forte e preciso. Gli ultimi risultati non sono stati un gran che: la Fiorentina ha perso a Napoli dove un’altra squadra, in quella situazione, magari non perde ed insieme ai punti persi a Monza l’obiettivo in campionato sarebbe stato più vicino.

Futuro? Per fare le valutazioni per il prossimo anno bisogna vedere se la Fiorentina farà l’Europa: continuo a pensare che serve un portiere ed un centravanti. Poi se va via Amrabat chiaro che servirà un altro centrocampista anche se bisognerà fare delle scelte per il tipo di giocatore: difficile trovarne uno con le sue caratteristiche, mediano non regista. Per l’attacco si può riprovare con Cabral anche se non mi entusiasma e magari affiancargli un giovane perchè con le coppe si gioca di continuo. Ora è impossibile fare progetti, questo mese ci farà capire la dimensione di questa squadra e verrà dato un voto finale.

Basilea? In Europa la Fiorentina ha sempre fatto bene, ha avuto due cali con Lech e Braga ma aveva sistemato la pratica già all’andata.

Attacco? Cabral fa un lavoro pazzesco per la squadra e piace per questo anche ad Italiano ed i tifosi ma di gol non ne fa tanti come Jovic. La differenza con il serbo sta nell’atteggiamento.”

