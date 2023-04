Bocci: “Nico? Finale di stagione Fiorentina passa dal suo salto di qualità. Castrovilli? Sa ricoprire più ruoli”

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno anche della stagione della Fiorentina e si è soffermato su due giocatori in particolare, Nico Gonzalez e Gaetano Castrovilli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Castrovilli? Secondo me ha un pregio: può fare parecchi ruoli. Si dovrà specializzare perchè sennò in futuro si troverà nel guado. Ho un dubbio su di lui che ho visto con l’Atalanta: è stato cambiato e non so se può fare due partite così ravvicinate. Bisogna vedere se ha recuperato.

Nico Gonzalez? Per me Nico deve giocare sempre. A maggior ragione oggi che sulle fasce siamo contati: se la Fiorentina vuole fare un gran finale di stagione molto passa dal salto di qualità di questo giocatore.

Stagione? La Fiorentina per crescere deve dare continuità a questa stagione e per farlo deve qualificarsi nuovamente all’Europa. Non è un fallimento in caso contrario ma sicuramente ci sembrerà diversa.”

L’OPINIONE DEL GIORNALISTA SUL TURNOVER