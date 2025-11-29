Bocci: “La partita con l’Aek è stata peggiore di quella col Lecce ma nessuna squadra della lotta salvezza ha Kean”

Tutta la preoccupazione di Alessandro Bocci, testimoniata ai microfoni di Radio Bruno durante Il Pentasport.

Ecco il grido d’allarme del giornalista:

“La partita contro l’AEK è stata peggiore di quella contro il Lecce. Da questo punto di vista siamo tornati indietro. Mi ero illuso, vedendo il secondo tempo contro la Juventus, che la Fiorentina avesse trovato la chiave per immergersi nella lotta salvezza. Invece così non è stato, perché in Conference ho visto uno spettacolo mortificante. Il confine tra Fiorentina e Atalanta è enorme. Evidentemente i nerazzurri erano contro Juric, mentre i viola giocano contro se stessi.”

Sulle speranze viola:

“La speranza è quella di rientrare presto nel gruppo delle formazioni che giocano per la salvezza. Le prossime partite saranno decisive, però non ho garanzie che questa Fiorentina possa vincere contro avversari come la Cremonese e l’Udinese. La cosa che mi ha terrorizzato è la reazione al gol dell’AEK Atene. Dopo la loro rete la partita è finita. Non vorrei essere nei panni di Vanoli, perché la scossa emotiva è già finita. Credo che nel gruppo delle squadre che lottano per la salvezza nessuno abbia un attaccante come Kean. Questo calciatore potrebbe aiutarci più degli altri.””