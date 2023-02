Bocci: “Commisso parla poco di calcio, critiche si accettano. Fiorentina deve fare esame di coscienza”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Tema stadio? Sono d’accordo con Commisso per quanto riguarda il suo attivismo sullo stadio ma non che prima non si sia fatto nulla: anche lo stesso Della Valle aveva capito che lo stadio Franchi non è in linea con i tempi e c’è bisogno di un intervento.

Parole Commisso? Resto fortemente critico perchè si parla troppo poco di calcio: sicuramente gli insulti vanno denunciati ma le critiche si accettano. Dal suo punto di vista c’è poco autocritica ma i numeri sono evidenti non è una stagione buona e adatta alla Fiorentina. La Fiorentina deve fare un esame di coscienza dopo 4 anni anche se questa stagione può prendere piega diversa e me lo auguro.

Obiettivi della rosa? Il problema è complesso: andiamo piano in attacco e allo stesso tempo ci difendiamo male. Il Bologna ha dato una lezione alla Fiorentina. In campionato hai perso in casa con Bologna e Torino per quel settimo posto che è una strada per l’Europa e quindi ti sei messo in una brutta condizione: la delusione è comprensibile.”

IL PARERE DI MARCO BUCCIANTINI SULLE PAROLE DEL PRESIDENTE COMMISSO