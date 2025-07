Bocci: “La questione Kean non finisce il 15 luglio. Può arrivare un’offerta anche ad agosto senza clausola”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sulla situazione legata alla clausola di Moise Kean. Ecco le sue parole:

“Come ho detto ho già detto la questione Kean non finisce il 15 luglio ma finisce una certa questione. Poi bisognerà capire se dietro al fatto che Kean non attivi la clausola c’è la volontà di restare o l’insoddisfaziobne delle proposte ricevute, se si parla della seconda situazione può ricevere un’offerta anche il 20 agosto che metterebbe in difficoltà la Fiorentina nel periodo del preliminare di Conference o all’inizio del campionato.

Può anche darsi che la Fiorentina e Kean, al termine della clausola, possano mettersi al tavolo e rinegozino l’accordo sulla clausola o stabiliscano un nuovo contratto e quindi tutto si chiuderebbe lì, che sarebbe anche la soluzione migliore per la Fiorentina.”