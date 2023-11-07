Pistocchi durissimo: "Giornali 'appecorati' alla Juventus. Contro Fiorentina prestazione da provinciale"

Maurizio Pistocchi, giornalista, ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha parlato del trattamento riservato dai media nazionali alla Juventus: "Assistiamo ad una celebrazione del risultato della Juven...

Maurizio Pistocchi, giornalista, ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha parlato del trattamento riservato dai media nazionali alla Juventus: "Assistiamo ad una celebrazione del risultato della Juventus. Proprio qualche istante fa pensavo al fatto che i progressi del calcio italiano ci sono stati anche attraverso il dibattito sui media, credo che questo non sarebbe successo se i giornali fossero stati ‘appecorati’ come dopo la partita di domenica contro la Fiorentina, una partita che è offensiva da definire ‘calcio provinciale’".

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