Cassano: “Pioli scelta sbagliatissima. Chi va in Arabia ha smesso col calcio. Consigliai Iraola a Pradè”

I due ex calciatori Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno mostrato pareri discordanti sulla scelta viola di puntare su Pioli.

Nel corso della puntata di Viva el Futbol, l’ex calciatore Antonio Cassano ha mostrato tutte le sue perplessità sulla scelta della Fiorentina di puntare su Pioli come allenatore: “Pioli ha scelto i soldi dopo l’esperienza al Milan, e questo significa che lui è come gli altri, avendo smesso con il calcio vero, salvo poi tornare decidere di tornare. Per me la Fiorentina ha fatto una scelta sbagliatissima, perché quando vai in Arabia perdi l’entusiasmo, pensi solo ai soldi, come è successo a tanti altri allenatori”.

Cassano rivela, poi, di avere consigliato Pradè per il post Palladino: “Dopo l’addio di Palladino, ho scritto a Pradè di andare a prendere Andoni Iraola, un allenatore meraviglioso con una personalità enorme, ma mi rispose dicendomi che aveva già virato su Pioli. Purtroppo non abbiamo la personalità in Italia di andare a prendere gli allenatori dall’estero”.

Ha preso la parola anche Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, tra le altre, dimostrando di non condividere l’opinione di Cassano: “Perché Pioli deve essere per forza un allenatore finito, soltanto perché ha deciso di fare un’esperienza diversa? Io sulla Fiorentina punto tanto e penso che Pioli possa fare bene”.