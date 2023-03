Sabatini, stoccata ad Adani: “Cassano è quello che ci capisce di più, è un enciclopedia sui giocatori”

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, nel corso di una diretta su Twitch, ha detto la sua opinione sulla Bobo Tv, parlando di tutti i protagonisti. Queste le sue parole:

“Posso dire una cosa seria? Cassano di calcio è quello che ci capisce più di tutti e colui che conosce più di tutti i giocatori. Vieri mi garba tanto, è un ragazzo dal cuore d’oro, Ventola l’ho vista da ragazzino secondo me ha preso certe cose un po alla leggera ma non mi permetto di giudicare, Antonio Cassano come conoscitore di calciatori è un enciclopedia, Cassano conosce tutti e sa le caratteristiche tecniche di tutti. Fine. Non voglio parlare di Adani perché non mi piace”

