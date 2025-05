Adani e Cassano preferiscono Retegui: “Lui è stato il miglior attaccante del campionato, è più forte di Kean”

A Viva el Futbol, gli ex calciatori Antonio Cassano e Lele Adani hanno scelto l’attaccante migliore del campionato. L’ex fantasista barese ha scelto il bomber bergamasco Mateo Retegui così come il commentatore televisivo: “Retegui ha fatto 25 gol e nessuno lo avrebbe detto all’inizio, ha battuto il record di Inzaghi all’Atalanta per numero di gol e ha fatto una stagione clamorosa. Anche Kean ha fatto bene con 19, ma tra i due meglio Retegui che è stato fantastico.”

Di parere diverso, invece, Nicola Ventola che ha preferito l’attaccante viola: “Per me il migliore è stato Kean anche se ne ha fatti meno, ma lo premio perché passare da zero a 19 è tanta roba. Nessuno si aspettava una crescita simile e gli va dato atto che ha fatto ricredere tutti con le sue prestazioni.”