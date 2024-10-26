Corona attacca Cassano, Adani e Ventola: "Hanno tradito Vieri, è merito suo se sono in TV"

Il noto personaggio televisivo Fabrizio Corona ha parlato del litigio avvenuto tra i membri della Bobo TV e le ultime rivelazioni

Al podcast Gurulandia Fabrizio Corona ha attaccato gli ex membri della Bobo TV, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, dopo le ultime rivelazioni riguardo alla fine del loro programma e del loro rapporto con Christian Vieri: "Antonio, io non vado in un podcast o in televisione a parlare male di una persona con cui ho condiviso dei momenti importanti con le mogli e con i figli o che ha mangiato nel mio piatto dicendo le peggiori cose sapendo che l'altro non si difenderà mai perché è fatto così, non si fa è una questione di rispetto. Mentre Adani è un montato allucinante perché è convinto di essere il guru di stoc*zzo e per questo lo cacciano da tutti i posti dov'è andato. Vieri si deve risentire solo con Ventola perché, quando lui è arrivato in Italia, da solo e lasciato dalla moglie, è stato Bobo ad aiutarlo e lo ha inserito in un certo ambiente. Certe cose bisogna ricordarsele."

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