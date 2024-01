La nuova Bobo Tv di Vieri è un flop, Adani se la ride: “C’è più gente fuori che dentro, fatti male i conti”

Lele Adani non smette di tirare frecciate a Vieri dopo la separazione alla Bobo Tv, in attesa del nuovo progetto condiviso con Cassano e Ventola che si ritroveranno in un nuovo canale per tornare ad analizzare il calcio come facevano prima, in in una sua storia Instagram si è ripreso dicendo queste parole: “Ma se c’è più gente dentro che fuori, non è che sono stati fatti male i conti? Padre tempo opera in silenzio” e poi sussurra a sottovoce i numeri di chi sta fuori e chi sta dentro. Un riferimento al nuovo progetto di Vieri con nuove dirette su Twitch che però non sta riscuotendo grandi successi con ascolti molto bassi, nettamente inferiori a quelli fatti con Adani, Cassano e Ventola.

LE PAROLE DI BARONE SUL MERCATO DELLA FIORENTINA