Crollo di ascolti per la Bobo Tv. Da una media di 20 mila in diretta adesso solo 3 mila e tanta noia

Sono crollati gli ascolti e le visualizzazioni della Bobo Tv in diretta su Twitch. Nella puntata di ieri un dato totale di 60 mila visualizzazioni per una media di 3/4 mila persone collegate. Un crollo verticale a differenza di quando in diretta c’erano Adani, Cassano e Ventola che commentavano le partite della giornata di serie A. Infatti con loro in diretta le visualizzazioni erano 4 o 5 volte più alte: ovvero puntate da 200 mila visualizzazioni e una media di 15/20 mila persone. Insomma, una volta abbassata l’attenzione mediatica dopo la rottura, chi è rimasto a guardare la Bobo Tv solo con Vieri sono rimasti in pochi. Eppure nella puntata di ieri c’erano ospiti del calibro di Scaloni, Veron, Diamanti, Trezeguet e Brocchi ma la puntata è stata piatta e noiosa. Un vero peccato.

AMRABAT TORNA ALLA FIORENTINA A GIUGNO?