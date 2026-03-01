Convocati Fiorentina: Gosens recupera e parte per Udine, c’è Balbo. Out Solomon e Lezzerini

La Fiorentina rende noti i convocati per la sfida di domani contro l’Udinese.
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) DE GEA QUINTANA David (P)
6) FABBIAN Giovanni
7) FAGIOLI Nicolò
8) FAZZINI Jacopo
9) FORTINI Niccolò
10) GOSENS Robin Everardus
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KEAN Moise Bioty
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEONARDELLI Pietro (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele