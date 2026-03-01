1 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:22

Convocati Fiorentina: Gosens recupera e parte per Udine, c'è Balbo. Out Solomon e Lezzerini

Convocati Fiorentina: Gosens recupera e parte per Udine, c’è Balbo. Out Solomon e Lezzerini

1 Marzo

Aggiornamento: 1 Marzo 2026 · 17:50

I convocati di Paolo Vanoli per la sfida di domani contro l'Udinese. Gosens recupera e ci sarà, c'è anche Balbo. Assenti Solomon e Lezzerini.

La Fiorentina rende noti i convocati per la sfida di domani contro l’Udinese.

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) DE GEA QUINTANA David (P)

6) FABBIAN Giovanni

7) FAGIOLI Nicolò

8) FAZZINI Jacopo

9) FORTINI Niccolò

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KEAN Moise Bioty

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEONARDELLI Pietro (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RUGANI Daniele

