Atalanta Fiorentina, Dragowski squalificato. Italiano convoca Andonov, portiere della primavera

Stilata la lista dei convocati per il match in programma Giovedì in Coppa Italia sul campo dell’Atalanta. Out Dragowski, che sconta la squalifica rimediata contro il Napoli. Al suo posto mister Italiano pesca il giovane Andonov dalla primavera.

Ecco la lista completa:

Portieri: Terracciano, Rosati, Andonov.

Difensori: Biraghi, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Nastasic, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Torreira.

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Cabral, Piatek, Saponara, Sottil.

ITALIANO PENSA COME SARRI: ”VORREI UNA COPPA ITALIA CON SORTEGGIO LIBERO DALL’INIZIO CON LA SERIE C”