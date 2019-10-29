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I convocati della Fiorentina per la sfida con il Sassuolo. Ci sono Eysseric, Pedro, Rasmussen e Terzic

Ecco la lista dei convocati di Vincenzo Montella per la partita contro il Sassuolo in programma domani sera alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco i calciatori della Fiorentina 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 17:00
I convocati della Fiorentina per la sfida con il Sassuolo. Ci sono Eysseric, Pedro, Rasmussen e Terzic -
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