I convocati della Fiorentina per la sfida con il Sassuolo. Ci sono Eysseric, Pedro, Rasmussen e Terzic
Ecco la lista dei convocati di Vincenzo Montella per la partita contro il Sassuolo in programma domani sera alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco i calciatori della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 17:00
Ecco la lista dei convocati di Vincenzo Montella per la partita contro il Sassuolo in programma domani sera alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco i calciatori della Fiorentina