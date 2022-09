I convocati della Fiorentina per l’Hellas Verona: out Gollini. C’è Quarta, tornano Gonzalez e Sottil

La Fiorentina si prepara ad affrontare l’ultima gara prima della sosta per le nazionali. Domani alle 15 arriverà il Verona. Italiano deve inventarsi la linea difensiva visti gli infortuni di Milenkovic, Dodo oltre alla squalifica di Igor. Tornano invece gli esterni Gonzalez e Sottil.Presenti anche Zurkowski e Quarta, anche se resta da capire se domani potrà giocare visto che oggi non ha preso parte alla rifinitura. Out Gollini per infortunio. Di seguito i convocati per la sfida di domani.