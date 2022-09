Nico si allena con la squadra: “Sto meglio”. Assente Quarta, Ranieri unico difensore a disposizione

Secondo giorno di allenamento per Nico Gonzalez con tutto il gruppo viola. Nella giornata di ieri l’argentino, alle prese con un problema al tallone che gli ha fatto saltare l’inizio di stagione, ha svolto la seduta allo stadio Franchi con i giocatori non impiegati a Istanbul e anche nell’allenamento di questa mattina, rifinitura in vista del Verona, il giocatore ha preso regolarmente parte. A questo punto sono altissime le possibilità di vederlo a disposizione per la gara di domani. Dopo la seduta di ieri pomeriggio Nico alla domanda sulle sue condizioni, ha risposto: “Sto meglio”.

Brutte notizie invece per Martinez Quarta, assente nell’allenamento mattutino, il difensore argentino, che ha subito un colpo in allenamento mercoledi a Firenze, prima della partenza per la Turchia, non è riuscito a recuperare per la gara, dove inizialmente era stato inserito anche tra i titolari e dunque per lui aumentano i dubbi sul suo utilizzo con una difesa che sarebbe completamente da reinventare dopo l’infortunio di Milenkovic e la squalifica di Igor, l’unico a disposizione è Ranieri.

