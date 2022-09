Adani: “A Firenze stanno mettendo in discussione Italiano ma ha salvato la Fiorentina dalle macerie”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch si è parlato anche della Fiorentina, del momento viola ha parlato Lele Adani, queste le sue parole:

“A Firenze iniziano a dare colpe a Italiano, la Fiorentina ha fatto grandi partite contro Napoli, Juventus e contro il Riga ha tirato 30 volte in porta. Ha fatto brutte partite contro Bologna e probabilmente ieri è stata la più brutta partita da quando c’è Italiano. A Firenze iniziano a dire che il tesoretto di Vlahovic è stato buttato via con Cabral e Jovic, anche Ikonè non sta facendo bene, ieri ha fatto male.

Italiano ha preso la squadra dalle macerie 14 mesi fa, la Fiorentina ha fatto 3 anni dove lottava per la salvezza, non dimenticando quella gara contro il Genoa, con Italiano è ritornato un determinato stile. Non può essere colpa di Italiano dopo 20 giorni, io non lo conosco, non ci sono andato a cena ma mi sembra sbagliato e molto ingiusto. Ha fatto male contro il Bologna e contro il Basaksehir.

A Firenze si perdono sull’amore per la squadra, ti danno il sangue per te, poi però a volte c’è autodistruzione nell’andare contro corrente, è una piazza del sud, sudamericana per la passione, accetto tutto questo ma Italiano merita solo sostegno, bisogna stare dalla sua parte, quante volte abbiamo detto di come gioca la Fiorentina, siamo solo a settembre, non capisco”

