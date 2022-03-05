I convocati della Fiorentina per il Verona, non ci sono Odriozola e Nastasic, c'è Nico Gonzalez
Odriozola come ha detto Italiano in conferenza stampa tornerà a disposizione la prossima settimana, i convocati della Fiorentina
La Fiorentina ha diramato la lista dei calciatori convocati per la partita contro il Verona in programma domani alle ore 15 alo stadio Franchi di Firenze, questi i giocatori convocati da Italiano. Non c'è Bonaventura squalificato, torna invece Martinez Quarta, squalificato in Coppa Italia. Fuori Odriozola e Nastasic infortunati.
Amrabat, Biraghi, Cabral, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Frison, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Maleh, Martinez Quarta, Milenkovic, Piatek, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira, Venuti.
LE PAROLE DI ITALIANO SU CASTROVILLI
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