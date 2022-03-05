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I convocati della Fiorentina per il Verona, non ci sono Odriozola e Nastasic, c'è Nico Gonzalez

Odriozola come ha detto Italiano in conferenza stampa tornerà a disposizione la prossima settimana, i convocati della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2022 18:44
I convocati della Fiorentina per il Verona, non ci sono Odriozola e Nastasic, c'è Nico Gonzalez - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Vincenzo Italiano

La Fiorentina ha diramato la lista dei calciatori convocati per la partita contro il Verona in programma domani alle ore 15 alo stadio Franchi di Firenze, questi i giocatori convocati da Italiano. Non c'è Bonaventura squalificato, torna invece Martinez Quarta, squalificato in Coppa Italia. Fuori Odriozola e Nastasic infortunati.

Amrabat, Biraghi, Cabral, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Frison, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Maleh, Martinez Quarta, Milenkovic, Piatek, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira, Venuti.

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