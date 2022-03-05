Italiano scherza su Castrovilli: "Se lo avessimo saputo, avremmo fatto cambiare prima il procuratore"

Vincenzo Italiano ha parlato anche di Gaetano Castrovilli nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia del Verona

Vincenzo Italiano, nel corso della sua conferenza stampa, ha parlato anche del netto miglioramento della prestazioni di Gaetano Castrovilli, schierato ormai sempre titolare:

"Castrovilli più libero di testa da quando ha cambiato procuratore? A saperlo prima avremmo fatto cambiare prima il procuratore a Castrovilli (ride ndr) nelle ultime 3 partite è stato il Castrovilli che ci aspettiamo, poteva fare anche gol contro l'Atalanta, contro la Juventus ha fatto una grande partita contro avversari di un certo livello. Ve lo dicevo, è un campione d’Europa, non poteva non alzare il livello delle sue prestazioni, può fare assist e gol. Ha dentro tanto, si allena bene, ascolta, quando sbaglia alza il braccio consapevole, stiamo aspettando il Castrovilli che può essere la ciliegina sulla torta."

https://www.labaroviola.com/italiano-contro-la-juventus-prestazione-straordinaria-nico-gonzalez-si-e-allenato-una-sola-volta/167887/