Convocati della Fiorentina: Non ci sono sorprese, assenti Kean e Dodo oltre al lungodegente Colpani

Sono stati diramati i convocati della Fiorentina per la partita di domani alle 15 contro l’Empoli nel derby dell’Arno che scriverà un’altra pagina della rivalità regionale. Il tecnico Raffaele Palladino dovrà rinunciare a due giocatori importanti e titolarissimi di questa stagione come Kean, a causa dei problemi familiari che lo hanno portato a lasciare il ritiro in Sardegna mercoledì scorso, e Dodo che è stato operato ieri per un’appendicite e i cui tempi di recupero sono incerti. Per il resto, il tecnico viola avrà tutti a disposizione per la partita tranne il lungodegente Colpani che manca da febbraio e che dovrebbe tornare in gruppo nelle prossime settimane.