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I convocati della Fiorentina per il Milan, non partono per Milano nè Nico Gonzalez nè Zurkowski

Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita di Milano contro il Milan in programma domani alle ore 18 allo stadio San Siro, questi i convocati di Vincenzo Italiano. Non c'è, come a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2022 17:17
I convocati della Fiorentina per il Milan, non partono per Milano nè Nico Gonzalez nè Zurkowski - Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita di Milano contro il Milan in programma domani alle ore 18 allo stadio San Siro, questi i convocati di Vincenzo Italiano. Non c'è, come annunciato dallo stesso tecnico dopo la vittoria contro la Salernitana, Nico Gonzalez che poi partirà lunedi per il Qatar. A sorpresa invece manca anche il polacco Zurkowski, torna Gollini. Questi i convocati della Fiorentina

I convocati della Fiorentina per il Milan, non partono per Milano nè Nico Gonzalez nè Zurkowski

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