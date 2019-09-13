Ecco i convocati della Fiorentina per la partita contro la Juventus. Assenti Pedro e Benassi
I convocati viola per la partita contro la Juventus:Badelj, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, R...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2019 21:32
I convocati viola per la partita contro la Juventus:
Badelj, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.
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