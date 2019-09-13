Labaro Viola

Ecco i convocati della Fiorentina per la partita contro la Juventus. Assenti Pedro e Benassi

I convocati viola per la partita contro la Juventus:Badelj, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, R...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2019 21:32
Ecco i convocati della Fiorentina per la partita contro la Juventus. Assenti Pedro e Benassi -
News
Fiorentina
Juventus
Convocati
Condividi

I convocati viola per la partita contro la Juventus:

Badelj, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.

 

Violachannel

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok