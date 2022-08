I convocati della Fiorentina per il Napoli: subito Barak. Confermate le assenza di Gonzalez e Duncan

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida di domani al Franchi contro il Napoli. Come annunciato dallo stesso mister in conferenza stampa, out Duncan e Nico Gonzalez. Non sarà della partita anche Szymon Zurkowski, acciaccato e ormai sempre più in direzione Empoli. Arriva, invece, la prima chiamata per il nuovo arrivato Antonin Barak. Di seguito l’elenco completo dei convocati.