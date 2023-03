I convocati dell’Italia: C’è l’argentino Retegui. Scartato Biraghi, non c’è nessuno della Fiorentina

L’Italia di Roberto Mancini è pronta a ricominciare con due importanti impegni ufficiali valide per le sfide di qualificazione ai prossimi Europei 2024 contro Inghilterra e Malta. Il Ct degli azzurri campioni in carica ha chiamato 30 giocatori per queste due sfide lasciando a casa anche giocatori importanti come Locatelli a centrocampo. Oltre alla presenza dei senatori del calibro di Bonucci, Verratti, Jorginho, Spinazzola, Barella Donnarumma, Berardi, Chiesa e Di Lorenzo, spicca la presenza di tre esordienti come l’italo-argentino Retegui ma anche il difensore del Torino Buongiorno e Falcone, portiere del Lecce. Qui la lista completa dei convocati dell’Italia scelti da Mancini e diramata dalla federazione azzurra.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).

