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A Cagliari nessuna assenza, Italiano avrà a disposizione tutti i suoi uomini per la trasferta in Sardegna

Nessun infortunato e nessuno squalificato, per Cagliari-Fiorentina tutti i viola saranno presenti alla Unipol Domus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2024 16:14
A Cagliari nessuna assenza, Italiano avrà a disposizione tutti i suoi uomini per la trasferta in Sardegna -
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Per la trasferta alla Unipol Domus in Sardegna, Vincenzo Italiano avrà a disposizione tutta la rosa, che sarà impegnata contro il Cagliari per l'ultimo match stagionale dei rossoblù già salvi con una giornata d'anticipo. Cagliari-Fiorentina si giocherà giovedì sera, per dare qualche giorno di riposo in più ai gigliati in vista della finale di UEFA Conference League che si disputerà il 29 maggio ad Atene.

Questa la lista dei convocati:

A Cagliari nessuna assenza, Italiano avrà a disposizione tutti i suoi uomini per la trasferta in Sardegna

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