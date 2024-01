I convocati della Fiorentina per la gara contro l’Inter: Christensen assente, torna Nico Gonzalez

Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro l’Inter in programma domani sera allo stadio Franchi di Firenze alle 20.45. Vincenzo Italiano ritrova Nico Gonzalez e Sottil in campionato ma perde Christensen per un problema fisico. Fuori i lungo degenti Dodò e Castrovilli, di cui non è previsto un recupero a breve. Ecco la lista

LE PAROLE DI BUCCHIONI SUL MERCATO DELLA FIORENTINA