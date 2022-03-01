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I convocati della Fiorentina per la Juventus, torna Kokorin, manca lo squalificato Martinez Quarta

Tutti i giocatori viola a disposizione di Vincenzo Italiano per la sfida contro la Juventus, manca solo Quarta che è squalificato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2022 17:09
I convocati della Fiorentina per la Juventus, torna Kokorin, manca lo squalificato Martinez Quarta - Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro la Juventus in programma dopo alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze, torna Kokorin, dopo che era stato infortunato per qualche settimana e ci sono tutti i giocatori viola. Assente solo Quarta dopo il rosso nell'ultima partita di Coppa Italia contro l'Atalanta

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