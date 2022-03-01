I convocati della Fiorentina per la Juventus, torna Kokorin, manca lo squalificato Martinez Quarta

Tutti i giocatori viola a disposizione di Vincenzo Italiano per la sfida contro la Juventus, manca solo Quarta che è squalificato

Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro la Juventus in programma dopo alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze, torna Kokorin, dopo che era stato infortunato per qualche settimana e ci sono tutti i giocatori viola. Assente solo Quarta dopo il rosso nell'ultima partita di Coppa Italia contro l'Atalanta

ITALIANO PARLA DELLE ESPULSIONI

https://www.labaroviola.com/italiano-non-ci-sta-ho-parlato-alla-squadra-delle-espulsioni-non-accetto-quelle-per-proteste/167353/