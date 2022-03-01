Italiano non ci sta: "Ho parlato alla squadra delle espulsioni, non accetto quelle per proteste"

Vincenzo Italiano non ha ben digerito il rosso a Bonaventura contro il Sassuolo per proteste, ne ha parlato in conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della Juventus Vincenzo Italiano ha parlato anche del problema relativo alle troppe espulsioni in casa Fiorentina, le sue parole:

Espulsioni su situazioni di gioco ci stanno, possono accadere, tutti cercano di evitarle. Noi togliendo quelle per proteste siamo in linea con le altre squadre, espulsioni come l’ultima non posso accettarle, non esiste che un giocatore della Fiorentina lo faccia e mette in pericolo partite e proseguo del campionato, ne abbiamo parlato, non deve più accadere e credo non accada più perchè i ragazzi sono intelligenti

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