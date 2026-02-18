Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta europea valida per il playoff contro lo Jagiellonia Bialystok di domani sera alle 21.
Di seguito gli uomini scelti da Vanoli con le assenze di De Gea e Solomon indisponibili a causa di un infortunio e di una sindrome influenzale, oltre a loro restano a casa anche Kean e Dodò. Poi mancano Brescianini, Rugani e Christensen che non sono in lista:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BERTOLINI Gabriele
3) BONANNO Piergiorgio
4) BRASCHI Riccardo
5) COMUZZO Pietro
6) DELI Lapo
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) HARRISON Jack Davi
13) KOUADIO Eddy Nda Konan
14) LEONARDELLI Pietro (P)
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MAGALOTTI Mattia (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) SADOTTI Edoardo