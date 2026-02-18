Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta europea valida per il playoff contro lo Jagiellonia Bialystok di domani sera alle 21.

Di seguito gli uomini scelti da Vanoli con le assenze di De Gea e Solomon indisponibili a causa di un infortunio e di una sindrome influenzale, oltre a loro restano a casa anche Kean e Dodò. Poi mancano Brescianini, Rugani e Christensen che non sono in lista:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BERTOLINI Gabriele

3) BONANNO Piergiorgio

4) BRASCHI Riccardo

5) COMUZZO Pietro

6) DELI Lapo

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) HARRISON Jack Davi

13) KOUADIO Eddy Nda Konan

14) LEONARDELLI Pietro (P)

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MAGALOTTI Mattia (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) SADOTTI Edoardo