Nzola fuori dai convocati per il recupero contro l’Atalanta, nessun primavera presente in lista

La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta di Bergamo. Oltre a Mandragora, che è out per squalifica, manca anche Mbala Nzola, l’attaccante non parteciperà alla partita per motivi familiari legati ad un bell’evento legato alla sua vita privata. Per la sua ultima partita sulla panchina dei viola, Vincenzo Italiano non ha convocato nessun giovane dalla Primavera, a eccezione di Comuzzo e Martinelli, che ormai fanno parte stabilmente della prima squadra.

