Gazzetta dello Sport: “Kouame verso la permanenza in viola ma non verrà esercitata l’opzione prevista”

La Gazzetta dello Sport parla anche dei primi movimenti di mercato della Fiorentina al di fuori della scelta sul prossimo allenatore. Tra gli esterni d’attacco sono in crescita le possibilità di permanenza di Christian Kouame che sarà fra le prime decisione da prendere. Nell’accordo attuale è prevista un’opzione a favore della società per un altro anno (fino al 2025) ma questa non verrà esercitata perché farebbe scattare un ingaggio che ai viola pare giocato esterno, ma all’occorrenza pure centravanti.

Gazzetta: “Martedì la firma con il Bologna per Italiano”