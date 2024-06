Gazzetta: “Italiano martedì firmerà con il Bologna, potrebbe portarsi dietro anche Kouamé”

Vincenzo Italiano, salvo sorprese, diventerà l’allenatore del Bologna. Lunedì Palladino dovrebbe firmare per la Fiorentina, mentre martedì Italiano stringerà la mano a Saputo per iniziare l’avventura in Emilia. Ottimo rapporto tra il tecnico e i dirigenti rossoblù, con telefonate che vanno avanti da giorni. Si è parlato di mercato anche, con Italiano che a Bologna troverà giocatori come Orsolini e Karlsson,voluti a Firenze in questi anni.

Ma il modulo dell’allenatore della Fiorentina è chiaro, servono esterni. Italiano potrebbe portarsi dietro un suo pupillo: Christian Kouamè. Considerato il soldato perfetto, il Bologna potrebbe riflettere su questa situazione visto che altri giocatori con Biraghi e Milenkovic, pupilli di Italiano, non rientrano nei piani rossoblù. Sullo sfondo rimane la Lazio, che non preoccupa Sartori e il Bologna. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

