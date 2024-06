Corriere Fiorentino: “La partenza di Commisso lascia tutti perplessi. Niente di contraddittorio”

La notizia arrivata ieri mattina ha lasciato tutti un po’ perplessi: Rocco Commisso non ci sarà nella conferenza che la Fiorentina ha intenzione di organizzare per la giornata di martedì. Il presidente viola è infatti salito sul suo aereo ed è rientrato nel New Jersey senza neanche presenziare al torneo giovanile intitolato a Joe Barone, dopo che negli ultimi giorni era rimasto al Viola Park e dopo la visita a Firenze di Palladino. L’ex tecnico del Monza è arrivato in città in treno, a Santa Maria Novella poco prima delle 21, per poi prendere un taxi e raggiungere la triade viola composta da Commisso, Pradè e Ferrari.Mentre al Viola Park andava in scena la finale del campionato Primavera tra Roma e Sassuolo Palladino si è confrontato con la società sulla prossima stagione, gettando le basi di un accordo ormai prossimo.

Un blitz che conferma come la Fiorentina stia muovendo i primi passi in vista della prossima stagione, e che anticipa l’arrivo di Goretti destinato a raccogliere l’eredità del dt Burdisso. Per Palladino è pronto un contratto biennale fino al 2026, e il primo contatto avrebbe dato sensazioni positive anche a Commisso, seppure da parte del presidente non siano arrivate repliche nemmeno al comunicato della Curva Fiesole di venerdì. È dunque per quanto riguarda futuro del club, quello più a lunga scadenza, che il rientro negli Stati Uniti di Commisso tiene aperte tutte le ipotesi, tanto più alla luce di voci sempre più insistenti su una presunta cessione del club. Così a meno di interventi da remoto e comunque senza contradditorio a fare il punto su come la Fiorentina intende ripartire dovrà pensare la dirigenza, nelle figure del ds Pradè e del dg Ferrari. Lo scrive il Corriere Fiorentino.