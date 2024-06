Sky Sport annuncia: “Lunedì possibile firma di Palladino come nuovo allenatore della Fiorentina”

Nella serata di ieri vi abbiamo raccontato del primo incontro faccia a faccia tra Raffaele Palladino e la Fiorentina, con le parti che si sono viste a Firenze nel pomeriggio. Secondo quanto riportato da Sky Sport il summit è andato bene e le sensazioni sono molto positive, con l’allenatore che potrebbe firmare già nella giornata di lunedì, ovvero il giorno dopo la fine ufficiale della stagione della Fiorentina, che domani scenderà in campo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta per il recupero della giornata non disputata a marzo a causa della tragedia legata alla scomparsa di Joe Barone. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI