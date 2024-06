Bucchioni dice la sua: “Comunicato della Fiesole troppo duro. Non mi aspettavo la partenza di Commisso”

Nel suo intervento a Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato anche del Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che è tornato negli Stati Uniti proprio oggi. Ecco le sue parole:

“Sinceramente non mi aspettavo che Rocco Commisso se ne andasse così, forse la delusione delle ultime ore lo ha portato a fare questa scelta. Non so se era già programmato questo viaggio, ma senno immagino che sarebbe rimasto a ‘combattere’: credo che però adesso non abbia più voglia di prendere di petto certe situazioni. Quello che chiedono i tifosi, e chiedo anche io, è che dobbiamo ben capire quali siano le intenzioni e le ambizioni di questa società. Dove ci vuole portare questa società. Io non ho mai sentito parlare di vivacchiare o di ridimensionamenti, come qualcuno vorrebbe dire, ma ho anzi sentito sempre parlare di progetto ambizioso. Il comunicato della Curva Fiesole mi è sembrato un po’ troppo duro anche se voglio capire anch’io quale sarà il futuro e gli obiettivi della Fiorentina in futuro.”

