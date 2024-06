Repubblica conferma: “Nessun incontro tra Commisso e Palladino. La Fiorentina smentisce la vendita”

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Commisso e della possibilità che il presidente della Fiorentina potesse vendere la società gigliata. Inoltre si discute molto su chi prenderà il posto di Vincenzo Italiano sulla panchina viola.

“Fiorentina, nessuna intenzione in questo momento di vendere il club da parte di Rocco Commisso. Il presidente viola è ripartito per gli Stati Uniti e non tornerà a Firenze prima dell’inizio della prossima stagione. Non ha incontrato di persona Palladino e lo farà, eventualmente, al suo ritorno in Italia”. Lo riporta Matteo Dovellini per la Reppublica.

