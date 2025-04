Rifinitura Fiorentina: Kean si allena con il gruppo, per Cataldi lavoro specifico. Colpani è recuperato

Si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli la rifinitura della Fiorentina in vista della semifinale di andata della Conference League. La Fiorentina dopo l’allenamento volerà a Siviglia dove alle 19:30 si terrà la conferenza stampa di Raffaele Palladino alla viglia della sfida con il Betis.

Comunque dal Viola Park arrivano buone notizie, la prima è il rientro di Moise Kean con il gruppo dopo che a causa di problemi famigliari aveva saltato le ultime due partite e non si era allenato. La seconda è il rientro in gruppo di Andrea Colpani che era out da diversi mesi e che con il Betis potrebbe rientrare tra i convocati. Chi è ancora assente è Dodò che nel fine settimana è stato operato di appendicite e che ha messo nel mirino la gara di ritorno con il Betis l’8 Maggio, mentre a sorpresa Cataldi c’è ma sta svolgendo lavoro personalizzato, anche se le sue condizioni non destano preoccupazione per domani