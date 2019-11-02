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Fiorentina-Parma: i 19 convocati da mister D'Aversa. Ci sono Cornelius e Gagliolo

Ecco la lista dei 19 convocati di mister D'Aversa per la sfida di domani sera alle 18 tra Fiorentina e Parma:Alastra, Barillà, Brugman, Camara, Colombi, Cornelius, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Gervinho...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 18:14
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Ecco la lista dei 19 convocati di mister D'Aversa per la sfida di domani sera alle 18 tra Fiorentina e Parma:

Alastra, Barillà, Brugman, Camara, Colombi, Cornelius, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Gervinho, Hernani, Iacoponi, Karamoh, Kucka, Kulusevski, Pezzella, Scozzarella, Sepe, Sprocati

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