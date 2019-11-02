Fiorentina-Parma: i 19 convocati da mister D'Aversa. Ci sono Cornelius e Gagliolo
Ecco la lista dei 19 convocati di mister D'Aversa per la sfida di domani sera alle 18 tra Fiorentina e Parma:Alastra, Barillà, Brugman, Camara, Colombi, Cornelius, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Gervinho...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 18:14
Ecco la lista dei 19 convocati di mister D'Aversa per la sfida di domani sera alle 18 tra Fiorentina e Parma:
Alastra, Barillà, Brugman, Camara, Colombi, Cornelius, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Gervinho, Hernani, Iacoponi, Karamoh, Kucka, Kulusevski, Pezzella, Scozzarella, Sepe, Sprocati