Fiorentina, i convocati per i playoff con il Twente: ci sono Bonaventura e Sottil. Out Zurkowski

Mister Italiano ha diramato ufficialmente la lista dei convocati della Fiorentina per la gara contro il Twente. Ci sono Sottil e Bonaventura, rimasti fuori dal penultimo allenamento. Dopo essere stato inizialmente inserito, Zurkowski rimane fuori dalla lista a causa dei problemi fisici, mentre rientra Benassi inizialmente escluso dall’elenco UEFA.

SQUAD LIST – CONVOCATI | 📄

The Viola players to face Twente ⚜️

I Viola per #FiorentinaTwente⚜️ #ForzaViola 💜 #FiorentinaTwente

