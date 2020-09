La Fiorentina ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati per la partita di campionato di domani contro il Torino alle ore 18.

Questa la lista completa: Biraghi, Bonaventura, Borja Valero, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Igor, Dragowski, Duncan, Illanes, Kouame, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Ribery, Saponara, Terracciano, Venuti e Vlahovic.

Diversi giocatori assenti tra cui Pulgar perché non è ancora in condizione fisica ottimale dopo il Covid, Boateng, Cristoforo, Eysseric che non rientrano nei piani del club viola. Presente Saponara mentre il centrocampista Amrabat è assente per squalifica ricevuta nell’ultima gara dello scorso campionato quando giocata con l’Hellas Verona.

https://www.labaroviola.com/mediacom-paga-25-milioni-fiorentina/114438/